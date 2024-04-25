Dolar bugün ne kadar oldu?

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda piyasalarda sert hareketler görülmüştü. Yeni haftada ise İran-İsrail arasında tansiyonun düşmesiyle birlikte piyasalar normal seyrine dönmeye başladı.

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Dolar endeksi bugün 105.574 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.648 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.52’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif gerileyerek 32.51 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.40, en yüksek ise 32.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.99 lira ile primli seyrediyor.