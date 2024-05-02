Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, “Bu yıl şu ana kadar veriler bize özellikle faiz indirimlerinin uygun olduğuna dair daha fazla güven vermedi. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu tür bir güvenin kazanılması muhtemelen daha önce beklenenden daha uzun sürecek” dedi.

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Powell, Fed’in bir sonraki hamlesinin faizi artırma olmasının pek olası olmadığını belirterek, Fed üyelerinin politikanın enflasyonu %2’lik hedefine indirecek kadar sıkı olmadığına dair ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini söyledi ve “Bu sonuca varmayı destekleyen kanıtlar görmüyoruz” diye ekledi.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

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Fed faiz kararı sonrası dolar endeksinde düşüş dikkat çekti. Dün dolar endeksi 105.435 seviyesine kadar gerilerken, bugün endeks 105.731 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.612 ile geriliyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 32.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.21, en yüksek ise 32.48 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.72 lira ile geriliyor.