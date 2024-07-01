Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Perşembe günü ABD ekonomisine ilişkin büyüme verileri önemle takip edildi. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

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Cuma günü ABD’de kişisel tüketim harcamaları verisi açıklandı. Buna göre kişisel tüketim harcamaları mayısta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

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Geçen hafta 105.745 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün de aşağı yönlü seyrederek 105.583’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.394 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 32.66 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.60, en yüksek ise 32.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.17 lira ile primli hareket ediyor.