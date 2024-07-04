Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı ABD özel sektör istihdamı verisindeydi. Tarım dışı istihdamın öncü verisi olarak değerlendirilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin az altında kaldı.

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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre haziran ayında özel sektörde istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti 160 bin artış olacağı yönündeydi.

FED TUTANAKLARINDA ŞAHİN MESAJLAR

Öte yandan geçtiğimiz günün bir diğer önemli gelişmesi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair yayınlanan tutanaklarıydı. Fed tutanaklarında üyeler kendilerine daha fazla güven verecek ek bilgiler ortaya çıkana kadar faizi düşürmenin uygun olmasını beklemediklerini bildirdiler.

Dün 105.049 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 105.194 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.347 ile aşağı yönlü seyrediyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.54’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.49, en yüksek ise 32.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.27 lira ile primli hareket ediyor.