Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de başkanlık seçimleri para ve emtia piyasalarının odağında olmaya devam ediyor. ABD’de seçimi Donald Trump’ın kazanmasının ardından geçtiğimiz gün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi sert yükseliş gösterirken, altın fiyatları hızla gerilemişti.

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Donald Trump’ın ticarette daha fazla korumacılık önlemi almasının enflasyonu tetikleyebileceği ve bu durumda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinde yavaşlayacağı beklentisi hakim oldu.

DÜN DOLAR ENDEKSİ SERT YÜKSELDİ

Dolar endeksi dün 105.441’e kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.479’u gördü. Bugün dolar endeksi 104.941 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.426 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün piyasalarda gözler saat 22.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 34.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.11, en yüksek ise 34.25 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.98 lira ile primli seyrediyor.