Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de başkanlık yarışını Donald Trump’ın kazanmasıyla birlikte piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiş, bu durum doları küresel çapta güçlendirmişti.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 106.178 seviyesine kadar yükseldi. Bugün dolar endeksi 105.977 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.410 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.36’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.37 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.10, en yüksek ise 34.38 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.54 lira ile sakin seyrediyor.