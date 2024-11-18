Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az faiz indirimine gideceği beklentilerinin kuvvetlenmesi doları güçlendirmişti.

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Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerinin sinyalini vermesi ve cuma günü açıklanan güçlü Ekim ayı perakende satışlar verisinin ardından gelecek 12 ayda toplam 75 baz puana yakın indirim fiyatlıyor. Bu, eylülde fiyatlanan faiz indirim tutarının neredeyse yarısına işaret ediyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün yatay seyrederek 106.622’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.430 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.37’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.46 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.31, en yüksek ise 34.49 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.37 lira ile hafif primli seyrediyor.