Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0500 seviyesinden işlem görüyor.

07.01.2026 - 10:07 | | AA
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,0300'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,0500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 50,3790'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 58,1870'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı verileri öncesinde dar bir bantta hareket ediyor.

Söz konsus verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Halihazırda Fed'in bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapacağına olan öngörüler dolar endeksi baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

 

 

