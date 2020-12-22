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22.12.2020 - 10:32 | | AA

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6670 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar güne nasıl başladı?
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Dün en düşük 7,6255 ve en yüksek 7,7363 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6424'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,6670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,3740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 10,2760'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 90,3 seviyelerinde, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,2224 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 8,6 ile beklentilerden daha az daralmasının ardından, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,3402 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de 3. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

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