Dolar kaç lira?

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplatn tutanaklarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,4137'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 8,3630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,4 düşüşle 10,2180'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 11,8230'dan satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 90 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,19 artışla 1,2200'den alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6630 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun Fed'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten analistler, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Analistler, Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.