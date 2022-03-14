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Dolar kaç lira?

Dolar/TL haftanın ilk gününe 14.80'in üzerinde başladı.

14.03.2022 - 08:46 |
Dolar kaç lira?

Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken geçtiğimiz hafta Türkiye’de gerçekleştirilen kritik toplantı dünyanın gündemindeydi. Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin dışişleri bakanlarının Antalya’da bir araya geldiği üçlü zirvede savaşı sona erdirecek somut bir uzlaşıya varılamadı.

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DOLAR/TL NE KADAR?

Dünya piyasalarında gerilimin devam etmesiyle dolar/TL 14.80'in üzerindeki seyrini sürdürüyor. Euro/TL ise yeni haftaya 16.18 seviyesinde başladı.

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