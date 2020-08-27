CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar kaç lira oldu?
27.08.2020 - 07:30 |

Dolar kaç lira oldu?

Dolar/TL güne 7.36 seviyesinde başladı, gözler Jackson Hole'de olacak.

Dolar kaç lira oldu?
ABONE OL

Piyasalarda tüm dikkatlerin Jackson Hole'da olacağı yeni güne Dolar/TL 7.36 seviyesinden başlarken, Euro/TL 8.72 seviyesinden açılış yaptı.

Kansas City Fed, "Önümüzdeki On Yılda Gezinme: Para Politikası için Çıkarımlar" başlıklı 44. Yıllık Ekonomi Politikası Sempozyumu'na Jackson Hole Sempozyumu) ev sahipliği yapacak. Sempozyum bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'un açılış konuşmasını yapacak. Powell'in konuşmasında Fed'in para politikasına yaklaşımını gözden geçirme çabalarını değerlendireceği belirtildi. Ayrıca Fed Başkanı'nın konuşmasında "ortalama enflasyon hedeflemesi" ifadesine kullanıp kullanmayacağı piyasa tarafından izlenecek.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan son dakika KYK yurt başvuru tarihi açıklaması

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan son dakika KYK yurt başvuru tarihi açıklaması

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Limanda tarihi kokain operasyonu

Limanda tarihi kokain operasyonu

Sıradaki Haber