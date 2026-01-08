Dolar kaç lira oldu?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,0350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,0580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 50,4010'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 58,0580'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dün ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını ifade ederek, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ve bunun da dolar endeksinin yönünü etkileyebileceğini kaydetti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin kararı açıklaması beklenirken buradan çıkacak kararın da doların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.