Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş piyasalar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırım kararı alması ve Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen müzakereler dünyanın gündeminde.

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ABD ve Avrupa’nın Rusya’yı SWIFT sisteminden çıkarması büyük yankı uyandırmıştı. Öte yandan Rusya’nın SWIFT sistemine alternatif bulabileceği belirtiliyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Pazartesi gününe 13.82 liradan başlayan dolar/TL, 14.15 lirayı gördükten sonra 13.65 liraya kadar geri çekilmişti. Dolar/TL günü 13.84 liradan kapattı.

Bugüne 13.80 liranın üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 13.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.75 lira, en yüksek ise 13.90 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda yükseliş kaydederek 15.60 liradan işlem görüyor.