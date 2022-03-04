Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 9’uncu gününde Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’da çıkan yangın tedirginliklere yol açtı.

Rus birlikleri ile Ukrayna askerleri arasındaki çatışma sonucunda çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Bu durum ise yatırımcı davranışlarını etkiledi. Riskli varlıklardan çıkış hızlanırken, güvenli liman olarak görülen altına talep arttı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son günlerde dolar endeksinin yükselmesinde etkili oldu. Altı gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 98.093’ü aştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise geri çekilerek 1.791 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.10 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.10 lira, en yüksek ise 14.40 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda yatay seyrederek 15.60 liradan işlem görüyor.