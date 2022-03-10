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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 14.65'in üzerinde başladı.

10.03.2022 - 09:31 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ediyor. ABD ve müttefik ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları piyasaları hareketlendirirken, bugün Türkiye’de kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. 

Türkiye, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları saat 11.00’de Antalya’da görüşme gerçekleştirecek. Bu gelişme altın ve petrol gibi emtia fiyatlarının gevşemesinde etkili olurken, piyasalar çıkacak kararı bekliyor. 

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Dolar endeksi son üç işlem gününde düşüş eğilimi gösteriyor. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin izlendiği dolar endeksi bugün 98.055 seviyesinde hareket ediyor. 

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 14.65'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.73 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.61, en yüksek ise 14.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.29 lira ile primli seyrediyor. 

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