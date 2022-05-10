Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta politika faizini 50 baz puan artırmasını fiyatlıyor. Fed’in 22 yıl sonra en sert faiz artışını gerçekleştirmesi sonrası geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.203 seviyesini aşarak 3.5 yılın zirvesine çıkmıştı.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi 3.5 yılın zirvesine çıktıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Tahvil faizi bugün yüzde 3.070’ten işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 104.187 ile 20 yılın zirvesine ulaşan dolar endeksi bugün düşüş kaydederek 103.644 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 15.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 15.20’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.07, en yüksek ise 15.22 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.07 lira ile primli seyrediyor.