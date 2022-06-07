Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz hafta ABD’de istihdam verileri piyasalar tarafından önemle takip edilmişti. Cuma günü tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme sonrası dolar küresel çapta güç kazandı.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 102.601’den işlem görüyor. 31 Mayıs’tan bu yana primli hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.034 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 16.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 16.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.56, en yüksek ise 16.72 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.96 lira ile yükseliş kaydediyor.