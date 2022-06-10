Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. ECB politika faizinde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmezken, 1 Temmuz itibarıyla varlık alım programının sonlandırılacağını açıkladı. Ayrıca banka önümüzdeki toplantıda faizin 25 baz puan artırılabileceği yönünde mesajlar verdi.

Bugün ise ABD’de enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) mayıs ayında yüzde 8.3 oranında artması bekleniyor. TÜFE nisan ayında yüzde 8.3 oranında yükselmişti.

Geçtiğimiz gün 103 seviyesini aşarak yükseliş kaydeden dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 103.100’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise gerileyerek yüzde 3.22 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.11'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileme kaydederek 17.19 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.85, en yüksek ise 17.43 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.32 lira ile düşüş gösteriyor.