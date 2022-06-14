Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Mayıs ayında 22 yılın en sert artışına giderek politika faizini 50 baz puan yükselten Fed’in bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan toplantılarda vereceği karar piyasalarda yönü belirleyecek.

Fed’in faiz kararı öncesinde geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.440’a kadar çıkarken, dolar endeksi 105 seviyesini aştı.

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Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek yüzde 3.303’ten işlem görürken, dolar endeksi 105.020 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 17.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 17.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.22, en yüksek ise 17.29 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.05 lira ile yükseliş kaydediyor.