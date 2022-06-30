Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı ABD büyüme verisindeydi. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daraldı. Analistlerin beklentisi ise ekonominin yüzde 1.5 oranında daralacağı yönündeydi.

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi geçtiğimiz gün yeniden 105 seviyesinin üzerine çıktı. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.901’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi sakin bir seyir izleyerek yüzde 3.091 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 16.64’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.57, en yüksek ise 16.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.52 lira ile primli seyrediyor.