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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 16.64’ün üzerinde başladı.

30.06.2022 - 09:38 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı ABD büyüme verisindeydi. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daraldı. Analistlerin beklentisi ise ekonominin yüzde 1.5 oranında daralacağı yönündeydi. 

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi geçtiğimiz gün yeniden 105 seviyesinin üzerine çıktı. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.901’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi sakin bir seyir izleyerek yüzde 3.091 seviyesinde bulunuyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 16.64’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.57, en yüksek ise 16.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.52 lira ile primli seyrediyor. 

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