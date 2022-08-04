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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününde 17.94 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

04.08.2022 - 09:15 |
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL dün 17.93 seviyesinin üzerinde güne başlamış, gün içerisinde en düşük 17.91, en yüksek ise 18.05 seviyelerini görmüştü.

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Haftanın dördüncü işlem gününde ise dolar/TL 17.94 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kur şu dakikalarda 17.95 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.91, en yüksek ise 17.96 seviyeleri görüldü.

EURODA SON DURUM NE?

Euro ise aynı dakikalarda 18.28 liradan alıcı buluyor.

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