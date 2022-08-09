Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler yarın açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.7 oranında artması bekleniyor. Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 oranında yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

ABD’de enflasyon artışının temmuz ayında yavaşlaması bekleniyor. Eğer enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirse bu durumda piyasalarda sert hareketler görülebilir.

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Kritik gelişme öncesinde bugün dolar endeksi yatay seyrederek 106.302’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.774 ile yükseliş kaydediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 17.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 17.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.91, en yüksek ise 17.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.34 lira ile primli seyrediyor.