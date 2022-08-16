Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin daralma kaydetmesi resesyon endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum petrol ve altın gibi emtiaların gerilemesine yol açtı.

Çin’de sıfır Covid kapsamında uygulanan kapanmaların talebi yavaşlatmasıyla birlikte ekonomide yavaşlama sinyalleri artıyor. Buna karşılık Çin Merkez Bankası dün sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitti. Diğer ülke merkez bankalarından ayrışarak gevşek para politikası izleyen Çin Merkez Bankası piyasaları fonlamayı sürdürüyor.

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Geçtiğimiz gün dolar küresel çapta güçlendi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 105.882’ye kadar yükseldi. Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 106.564’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.800 ile hafif primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYERDİYOR

Dolar/TL haftanın 2. işlem gününe 17.95’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 17.96'dan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.93, en yüksek ise 17.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.25 lira ile sakin seyrediyor.