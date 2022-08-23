Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler bu hafta gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu’na çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın burada yapacağı konuşma önemle takip edilecek.

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Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı açıklamalarda faiz artışına ilişkin sinyaller aranacak. Fed en son temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırmıştı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün yüzde 3 seviyesini aşarken, dolar endeksi bugün 109.270’in üzerine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaştı.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.07’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.02, en yüksek ise 18.12 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.02 lira ile hafif yükseliyor.