Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı. Powell faiz artışlarının boyutunun gelecek olan verilere bağlı olduğunu söylerken, daha yüksek oranlı faiz artışlarının yapılabileceği mesajını verdi.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Powell’ın şahin söylemlerinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 109.478’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Sert yükseliş kaydettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar endeksi bugün 108.448 seviyesinde hareket ediyor.

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Geçtiğimiz hafta yüzde 3’ün üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta bu seviye civarında hareketini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.065 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YATAY SEYİRDE

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.19 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.15, en yüksek ise 18.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.23 lira ile primli seyrediyor.