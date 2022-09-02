Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Tarım dışı istihdamın 300 bin artması bekleniyor. Temmuz ayında ise 528 bin artış gerçekleşmişti.

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ABD ekonomisinde Fed’in para politikasını enflasyon ve iş gücü verileri belirliyor. Bu sebeple açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi Fed’in önümüzdeki dönemde yapacağı faiz artışının boyutunu belirleyebilir. Kritik gelişme sonrası piyasalarda yön tayin olacak.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN REKORUNU KIRDI

Perşembe günü dolar endeksi 109.977 seviyesini aşarak son 20 yılın rekorunu kırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.295 seviyesini aşarak sert yükseliş kaydetti. Dolar endeksi bugün 109.261’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.267 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.19’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.22 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.19, en yüksek ise 18.26 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.23 lira ile primli seyrediyor.