Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasaların gözü kulağı geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Böylelikle son 3 toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmiş oldu.

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi geçtiğimiz gün 111.578 seviyesini aştı. Bugün de yükselişini sürdüren dolar endeksi 111.814 seviyesini görerek 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.522’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.32’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.31, en yüksek ise 18.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.22 lira ile primli seyrediyor.