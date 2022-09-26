Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed politika faizini üst üste 3. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Fed’in sert faiz artışlarına devam etmesiyle birlikte dolar küresel çapta güç kazandı.

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Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 114.527’yi aşarak 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.765 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.41’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 18.45 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.40, en yüksek ise 18.45 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.82 lira ile gerileme gösteriyor.