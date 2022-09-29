Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan 2. çeyrek GSYH rakamlarında olacak. ABD ekonomisi son açıklanan GSYH rakamlarına göre üst üste daralma kaydediyor. Bugün açıklanacak olan GSYH verisinin yüzde -0.6 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Geçtiğimiz gün dolar endeksi 114.778 seviyesini aşarak 20 yılın rekorunu kırmıştı. Endeks dün zirve seviyeyi gördükten sonra sert düşüş göstererek 112.561 seviyesine kadar gerilemişti. Dolar endeksi bugün toparlanma göstererek 113.554’ten işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.51’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.54 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.49, en yüksek ise 18.56 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.01 lira ile hafif geriliyor.