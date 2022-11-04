Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz açıklamasındaydı. Fed politika faizini üst üste 4. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkardı. Piyasalarda beklenti de Fed’in faizi 75 baz puan artıracağı yönündeydi.

POWELL’IN MESAJLARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Fed Başkanı Jerome Powell kritik gelişme sonrasında piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti. Bununla birlikte Powell aralık toplantısında daha sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

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Powell, Fed'in enflasyonu düşürmek için ne kadar yüksek faiz gerektiği konusunda hala kararsız olduğunu söyledi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi yükselirken, altın fiyatlarında baskı arttı.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI DÜN DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde yükseliş görüldü. Dolar endeksi dün 113.148’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.221’e kadar yükselmişti. Bugün ise dolar endeksi düşüşe geçti.

Bugün dolar endeksi 112.427 ile düşüş kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.154 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.61’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.58, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.24 lira ile primli seyrediyor.