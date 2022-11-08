Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak 15 yılın zirvesine çıkardı. Cuma günü ise ABD iş gücü istatistikleri önemle takip edildi.

ABD’de tarım dışı istihdam ekim ayında artarken, işsizlik oranı ise beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi. Karışık gelen iş gücü istatistiklerinin ardından cuma günü dolar endeksinde sert düşüş görüldü.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi cuma günü 112.900’lü seviyelerden 110.715’e kadar geriledi. Pazartesi günü ise endeks 110.050’ye kadar düştü. Bugün endeks 110.425 ile yükseliş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.229 ile primli seyrediyor.

PİYASADA GÖZLER ABD SEÇİMLERİNDE

Bugün piyasalarda gözler ABD’de Kongre ara dönem seçimlerine çevrildi.

Anketler ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların çoğunluğu kaybedeceğine, Senato’da da Cumhuriyetçilerin en azından 50-50 denkliği yakalayabileceğine işaret ediyor. ABD’de ara dönem seçimleri bugün gerçekleştirilecekken, piyasalar bu gelişmeyi takip edecek.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.49’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 18.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.41, en yüksek ise 18.61 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.60 lira ile yükseliş gösteriyor.