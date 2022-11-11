Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasaların gözü kulağı dün saat 16.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 7.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8 artacağı yönündeydi.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kritik gelişme sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi sert düştü. Dolar endeksi 108.666'ya kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.889'a kadar düştü.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.49'un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 18.51 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.45, en yüksek ise 18.53 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.93 liradan işlem görüyor.