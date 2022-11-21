Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler aralık ayında yapılacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. ABD’de üretici ve tüketici fiyatlarının beklentilerin altında yavaşlama göstermesiyle birlikte Fed’in politika faizini 50 baz puan artıracağı beklentileri kuvvetlendi.

Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde dolar endeksi ve tahvil faizinin gerilemesine neden oldu. Ancak hafta ortasından sonra dolar endeksi ve tahvil faizi yönünü yukarı çevirdi.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 107.607 ile toparlanma gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.823 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.61’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.57, en yüksek ise 18.66 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.10 lira ile düşüş kaydediyor.