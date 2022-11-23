Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler aralık ayında gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına çevrildi. ABD’de son gelen enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini artırdı.

Geçtiğimiz gün Fed yetkililerinin faiz artış hızının yavaşlatılacağına yönelik açıklamaları dolar endeksinin gerilemesine yol açmıştı. Bugün ise Fed yetkililerinden faiz artışı konusunda yeni açıklamalar geldi.

6 gelişmiş ülke para biriminin karşısında doların hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 107’li seviyelere kadar geriledi. Bugün endeks 107.178 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.767 ile hafif toparlanıyor.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ DEĞERLENDİRMESİ

Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester yetkililerin tamamen enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını söylerken, Kansas City'deki meslektaşı Esther George, bol miktarda ABD tasarrufunun talebi soğutmak için daha yüksek faiz oranlarını gerektirebileceği konusunda uyardı.

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Fed bu ay üst üste 4. kez faiz oranlarını 75 baz puan artırarak gösterge faiz oranındaki hedefi yüzde 3,75 ila yüzde 4 aralığına getirmişti.

PİYASALARDA GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Öte yandan bugün saat 22.00’de Fed’in son toplantısına dair tutanaklar yayınlanacak. Tutanaklarda Fed’in aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantısında ne tür kararlar alınabileceğinin sinyalleri aranacak. Fed tutanaklarından gelen mesajlar piyasalar üzerinde etkili olabilir.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.63 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.57, en yüksek ise 18.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.19 lira ile yükseliş gösteriyor.