Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair tutanaklardaydı. Fed yetkilileri tutanaklarda önümüzdeki süreçte faiz artış hızının yavaşlatılması gerektiğine yönelik görüş bildirdi.

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Bu gelişme sonrası dolar endeksi geri çekilerek perşembe günü 105.633’e kadar indi. Dolar endeksinde düşüş bugün de sürüyor. Endeks 105.657’den işlem görüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.687 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 18.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.56, en yüksek ise 18.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.48 lira ile primli seyrediyor.