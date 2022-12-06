Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti.

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Fed cephesinden gelen faiz mesajı sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde sert düşüşler görülmüştü. Cuma günü ise saat 16.30’da ABD’de kasım ayı tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklandı. Buna göre ABD'de kasım ayında tarım dışı istihdam 263 bin kişi arttı. Piyasalarda beklenti artışın 200 bin kişi olması yönündeydi. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 3.7 seviyesinde sabit kaldı.

DOLAR ENDEKSİ DİP SEVİYEDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz gün 104.113’e kadar gerileyen dolar endeksi dip seviyeyi gördükten sonra yeniden 105’li seviyelerin üzerine çıktı. Bugün endeks 105.450’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.595 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.64’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.63 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.70 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.53 lira ile sakin seyrediyor.