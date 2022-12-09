Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu durum doların küresel çapta zayıflamasına yol açtı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.64 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.61, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.71 liradan işlem görüyor.