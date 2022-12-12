Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti.

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Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda dolar endeksi ve tahvil faizinde aşağı yönlü seyir görülebilir.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 105.163 ile toparlanma gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.565 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.61’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.63’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.59, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.60 lira ile hafif geriliyor.