Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalar Fed faiz kararı sonrası yön buldu. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırdı. Fed 4 toplantısında üst üste 75 baz puan faiz artırmıştı. Son toplantıda ise faiz artış hızı yavaşlatılmış oldu.

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Fed faiz artırım hızında yavaşlamaya gitse de Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar piyasaların hareketlenmesine yol açmıştı. Powell ileriki süreçte faiz indirimi bekleyen piyasalara bu yönde bir mesaj vermedi. Faiz artırımlarına devam edileceğini kaydeden Powell, enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Faiz kararı sonrasında perşembe ve cuma günleri toparlanma gösteren dolar endeksi 104.800’lü seviyelere kadar yükselmişti. Ancak yeni haftada endekste yön tersine döndü. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.365 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.677 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.62, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.76 lira ile hafif geriliyor.