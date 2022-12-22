Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamında olacak. Büyümenin piyasa beklentileri doğrultusunda değişim göstermeyerek yüzde 4.3 oranında gelmesi bekleniyor. Büyüme verisi sonrasında piyasalar hareketlenebilir.

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Genel itibarıyla bu hafta dolar endeksinde görülen aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Haftaya 104.837 seviyesinden başlayan dolar endeksi bugün 104.150’ye geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüş göstererek yüzde 3.653 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.66’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.68 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.63, en yüksek ise 18.70 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.86 lira ile primli seyrediyor.