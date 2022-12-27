Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamlarındaydı. ABD Merkez Bankası (Fed) yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için mart ayından bu yana faiz oranlarında artırıma giderken, bu durum ekonominin resesyona girebileceğine yönelik endişeleri kuvvetlendiriyor.

ABD’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

Bu bağlamda son açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi ABD ekonomisindeki gidişat açısından oldukça önemliydi. ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3.2 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise büyümenin değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oranında kalması yönündeydi. Beklentilerden iyi gelen büyüme rakamları sonrası dolar endeksi yükselişe geçti.

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Geçtiğimiz hafta ABD büyüme rakamları sonrası 104.598 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi yeni haftada düşüşe geçti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.111’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.777 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.66’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 18.71 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.62, en yüksek ise 18.75 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.94 lira ile primli seyrediyor.