Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Çin’in sıfır Covid-19 kapsamında uyguladığı sıkı tedbirleri gevşetmesi piyasalarda risk iştahını artırırken, salı günü Rusya’nın petrolde tavan fiyat uygulayan ülkelere satışı durdurma kararı özellikle emtia piyasalarındaki fiyatlamaları etkiledi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi dün 103.780’e kadar gerilerken bugün 104 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 103.849’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.831 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.71 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.66, en yüksek ise 18.74 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.96 lira ile geriliyor.