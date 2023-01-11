Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD iş gücü verilerindeydi. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin yükseldi. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi.

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Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi. ABD’de iş gücü piyasasının toparlanma göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişme ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert düşüşleri beraberinde getirdi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ

Cuma günü 105.600’lü seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar endeksi bugün 103.360’tan işlem görüyor. Cuma günü yüzde 3.755 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.585 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.69, en yüksek ise 18.88 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.17 lira ile primli seyrediyor.