Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları geçtiğimiz hafta perşembe günü açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

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ABD’de iş gücü verileri ve enflasyonun iyileşme göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in bir sonraki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentileri güçlendi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar endeksi 130.200’lü seviyelerden yönünü aşağı çevirmişti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.773’e kadar geriledikten sonra toparlanma göstererek 102.253'ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.507 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.79 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.75, en yüksek ise 18.80 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.35 lira ile yatay seyrediyor.