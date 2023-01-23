Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de geçen hafta çarşamba günü yayınlanan veriler perakende satışların bir yılın en büyük düşüşünü yaşadığını, üretici fiyatlarının yavaşladığını gösterirken olası bir resesyona işaret etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin davranabileceği görüşünü destekledi.

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Piyasalarda gözler 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Fed faiz kararına çevrildi. Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Fed son toplantısında faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Geçtiğimiz haftadan bu yana dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.650’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.486 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.75, en yüksek ise 18.84 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.52 lira ile primli seyrediyor.