Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 1 Şubat tarihinde vereceği faiz kararı piyasalardaki fiyatlamaları etkileyecek.

Piyasalar Fed’in ekonomiyi olası bir resesyona sürüklememek için faiz artış hızını yavaşlatacağını fiyatlıyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı geçtiğimiz gün saat 16.30’da açıklanan ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarındaydı.

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2.9 oranında büyüme gösterdi.

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ABD ekonomisinin yüzde 2.6 oranında büyüme göstermesi bekleniyordu. Bir önceki dönemde yüzde 3.2 oranında büyüme yaşanmıştı.

BÜYÜME VERİSİ SONRASI ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Kritik büyüme verisi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün yüzde 3.520 seviyesine kadar yükselirken, bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürerek yüzde 3.539’a kadar çıktı. Dün 102.180 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi geri çekilerek 101.818’den kapandı. Bugün endeks 101.880 ile sakin bir seyir izliyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.82 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.77, en yüksek ise 18.82 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.48 lira ile yatay hareket ediyor.