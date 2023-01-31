Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de geçtiğimiz haftalarda enflasyon ve iş gücü istatistiklerinin iyileşme göstermesiyle birlikte piyasalar moral bulmuştu. Geçen hafta perşembe günü ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. 4. çeyrekte büyüme piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 2.9 olarak açıklandı.

ABD’de ekonomik büyümenin beklentilerden iyi gelmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında belirleyici olabilir. Fed yarın politika faizini açıklayacak. Piyasa beklentileri ise 25 baz puanlık bir artırım yapılacağı yönünde.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Yarınki faiz kararı sonrasında para politikasına ilişkin piyasalara verilecek mesajlar büyük önem taşıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Kritik gelişme öncesinde 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 102.501 ile toparlanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.538 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükseliş göstererek 18.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.74, en yüksek ise 18.81 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.36 lira ile hafif düşüş gösteriyor.