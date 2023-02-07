Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz hafta piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ABD iş gücü istatistiklerindeydi. Fed faiz oranını beklentiler dahilinde artırırken, ABD tarım dışı istihdam verisi ocak ayında sürpriz yaptı.

Fed beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylelikle Fed faiz oranını yüzde 4.75 seviyesine çıkarmış oldu. Bir önceki toplantıda Fed politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine yükseltmişti.

Fed’in faiz artış hızını yavaşlatması ve toplantı tutanaklarında üyelerin enflasyonun tepe yaptığına yönelik sinyaller vermesi ile ilk etapta dolar endeksi ve tahvil faizi gerilerken, cuma günü tarım dışı istihdam sonrası sert yükseldi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM SÜRPRİZ YAPTI

Tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin çok üzerinde gelirken, işsizlik oranı geriledi.

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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Piyasa beklentisi 185 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'ya çıkacağı şeklindeydi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT HAREKET

Tarım dışı istihdam verisi sonrasında cuma günü 103 seviyesini aşan dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde de artışını sürdürerek 103.765’e kadar yükseldi. Endeks bugün 103.608 ile yatay seyrediyor. Dün yüzde 3.655 seviyesini aşan ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.623 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.86 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.18 lira ile hafif geriliyor.