Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’den gelen ekonomik veriler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin gelişmeler döviz piyasasında fiyatlamaları etkiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırmıştı. Fed’in faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesi dolar endeksinin gerilemesine yol açmıştı.

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Ancak ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde artmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert yükselişler görülmüştü. Dolar endeksi 103’lü seviyelerin üzerine çıkarken, tahvil faizi yüzde 3.700’lü seviyeleri aşmıştı.

PİYASALAR ABD ENFLASYON RAKAMLARINA ODAKLANDI

Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ocak ayı ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD’de tüketici fiyatlarının yüzde 6.2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. 2022 yılı Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 olarak açıklanmıştı.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ PİYASADA SON DURUM NE?

Kritik gelişme öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.692 ile düşüş kaydederken, dolar endeksi 102.951 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.82, en yüksek ise 18.85 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.28 lira ile primli seyrediyor.